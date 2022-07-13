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НОВОСТИ

Билл Гейтс решил покинуть список самых богатых людей мира

18:40 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Билл Гейтс планирует до конца своей жизни отдать все свое состояние своему благотворительному фонду Gates Foundation («Гейтс фаундейшн»). Об этом предприниматель заявил в среду в своем «Твиттере».

«Я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и в итоге выйду из списка самых богатых людей мира», — отметил предприниматель.

Гейтс добавил, что в ближайший месяц перечислит фонду 20 млрд долларов в рамках расширения его деятельности.

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