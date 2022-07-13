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НОВОСТИ

Украина решила разорвать дипотношения с Северной Кореей

20:00 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Украины заявил о разрыве дипломатичнских отношений с КНДР в ответ на признание Пхеньяном независимости ДНР и ЛНР.

«В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой», — говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте внешнеполитического ведомства.

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