Украина решила разорвать дипотношения с Северной Кореей
20:00 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой», — говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте внешнеполитического ведомства.
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