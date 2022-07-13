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НОВОСТИ

США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты

20:20 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели на этой неделе успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

В мае американские ВВС также сообщили о том, что стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress («Боинг би-52-эйч стратофортресс») у «побережья на юге штата Калифорния успешно выпустил» гиперзвуковую ракету AGM-183A, разработанную в рамках программы ARRW. После отделения от самолета блок развил скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

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