США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели на этой неделе успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

В мае американские ВВС также сообщили о том, что стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress («Боинг би-52-эйч стратофортресс») у «побережья на юге штата Калифорния успешно выпустил» гиперзвуковую ракету AGM-183A, разработанную в рамках программы ARRW. После отделения от самолета блок развил скорость, в пять раз превышающую скорость звука.