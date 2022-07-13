ВОЗ зафиусировала тысячу случаев заражения гепатитом неизвестного происхождения
20:40 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По состоянию на 8 июля 2022 года 35 стран, расположенных в пяти регионах ВОЗ, сообщили о 1 010 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения у детей, включая 22 случая смерти», — отметили в организации. Со времени публикации 24 июня предыдущего информационного бюллетеня по этой болезни в ВОЗ поступили сведения о 90 новых вероятных случаях заболевания и четырех летальных исходах. Операции по трансплантации органов потребовались 46 детям.
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