ВОЗ зафиусировала тысячу случаев заражения гепатитом неизвестного происхождения

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 1 010 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленного у детей. В 22 случаях болезнь закончилась летальным исходом, отмечается в опубликованном в среду в Женеве пресс-релизе ВОЗ.

«По состоянию на 8 июля 2022 года 35 стран, расположенных в пяти регионах ВОЗ, сообщили о 1 010 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения у детей, включая 22 случая смерти», — отметили в организации. Со времени публикации 24 июня предыдущего информационного бюллетеня по этой болезни в ВОЗ поступили сведения о 90 новых вероятных случаях заболевания и четырех летальных исходах. Операции по трансплантации органов потребовались 46 детям.