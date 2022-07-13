Договор по "зерновому коридора" планируется подписать на следующей неделе

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил в среду по итогам состоявшейся в Стамбуле четырехсторонней встрече по «зерновому коридору», что итоговый документ по этому вопросу планируется подписать на следующей неделе.

«На переговорах, которые прошли позитивно и конструктивно, достигнуто согласие по таким основным техническим вопросам, как создание в Стамбуле с участием представителей всех сторон координационного центра, обеспечение совместного контроля на выходах из портов и на маршрутах следования судов», — говорится в заявлении турецкого министра.

«На встрече достигнуто единство о новой встрече на будущей неделе в Турции делегаций РФ и Украины, обсуждении всех деталей и подписании итогового документа», — отметил Акар.