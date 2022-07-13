Договор по "зерновому коридора" планируется подписать на следующей неделе
21:20 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На переговорах, которые прошли позитивно и конструктивно, достигнуто согласие по таким основным техническим вопросам, как создание в Стамбуле с участием представителей всех сторон координационного центра, обеспечение совместного контроля на выходах из портов и на маршрутах следования судов», — говорится в заявлении турецкого министра.
«На встрече достигнуто единство о новой встрече на будущей неделе в Турции делегаций РФ и Украины, обсуждении всех деталей и подписании итогового документа», — отметил Акар.
НОВОСТИ
- 21:25 13.07.2022
- Генсек ООН сделал заявление по итогам переговоров по "зерновому транзиту"
- 20:20 13.07.2022
- США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты
- 17:40 13.07.2022
- В Великобритании из-за аномальной жары загорелся военный полигон
- 14:32 13.07.2022
- В ДНР принимают меры для того, чтобы противник не успевал поставлять боеприпасы — Пушилин
- 14:00 13.07.2022
- ВС России ликвидировали диверсионную группу ВСУ, переброшенную под Харьков
- 13:20 13.07.2022
- ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили свыше 350 военных ВСУ в Николаеве — МО РФ
- 11:20 13.07.2022
- Союзные силы продвигаются в направлении Северска и Соледара — Пушилин
- 09:32 13.07.2022
- Ударно-разведывательный беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем
- 09:00 13.07.2022
- Луганск был обстрелян из HIMARS боеприпасами дальностью стрельбы до 300 км — Марочко
- 22:00 12.07.2022
- Националисты нанесли с беспилотников удар 120-мм минами рядом с Запорожской АЭС — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать