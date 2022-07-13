Генсек ООН сделал заявление по итогам переговоров по "зерновому транзиту"
21:25 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня в Стамбуле мы увидели важный шаг по направлению к тому, чтобы обеспечить безопасный и надежный вывоз продовольствия с Украины через Черное море», — заявил генсек всемирной организации. При этом он подчеркнул, что «потребуется еще большая техническая работа, чтобы претворить в жизнь достигнутый сегодня прогресс».
«Это было субстантивное согласие по многим аспектам, а именно, по вопросам о механизмах контроля, координации, разминированию, по многим, я бы сказал, существенным аспектам», — сказал он.
«Я надеюсь, что мы сможем вновь собраться в самое короткое время, уверен, уже на следующей неделе, и, надеюсь, сможем достичь окончательного соглашения. Но, как я сказал, нужно еще много усилий сторон. Я настроен оптимистично, но работа еще не закончена», — отметил Генсек ООН.
НОВОСТИ
- 21:25 13.07.2022
- Генсек ООН сделал заявление по итогам переговоров по "зерновому транзиту"
- 20:20 13.07.2022
- США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты
- 17:40 13.07.2022
- В Великобритании из-за аномальной жары загорелся военный полигон
- 14:32 13.07.2022
- В ДНР принимают меры для того, чтобы противник не успевал поставлять боеприпасы — Пушилин
- 14:00 13.07.2022
- ВС России ликвидировали диверсионную группу ВСУ, переброшенную под Харьков
- 13:20 13.07.2022
- ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили свыше 350 военных ВСУ в Николаеве — МО РФ
- 11:20 13.07.2022
- Союзные силы продвигаются в направлении Северска и Соледара — Пушилин
- 09:32 13.07.2022
- Ударно-разведывательный беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем
- 09:00 13.07.2022
- Луганск был обстрелян из HIMARS боеприпасами дальностью стрельбы до 300 км — Марочко
- 22:00 12.07.2022
- Националисты нанесли с беспилотников удар 120-мм минами рядом с Запорожской АЭС — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать