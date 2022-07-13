Генсек ООН сделал заявление по итогам переговоров по "зерновому транзиту"

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серьезный шаг сделан в Стамбуле на встрече военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Об этом заявил в среду журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Сегодня в Стамбуле мы увидели важный шаг по направлению к тому, чтобы обеспечить безопасный и надежный вывоз продовольствия с Украины через Черное море», — заявил генсек всемирной организации. При этом он подчеркнул, что «потребуется еще большая техническая работа, чтобы претворить в жизнь достигнутый сегодня прогресс».

«Это было субстантивное согласие по многим аспектам, а именно, по вопросам о механизмах контроля, координации, разминированию, по многим, я бы сказал, существенным аспектам», — сказал он.

«Я надеюсь, что мы сможем вновь собраться в самое короткое время, уверен, уже на следующей неделе, и, надеюсь, сможем достичь окончательного соглашения. Но, как я сказал, нужно еще много усилий сторон. Я настроен оптимистично, но работа еще не закончена», — отметил Генсек ООН.