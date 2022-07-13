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Госдеп США собирается тренировать журналистов в Европе для выявления "вредоносной деятельноси РФ"

21:45 13.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США занимается в Европе подготовкой журналистов, которые бы выявляли и расследовали «вредоносную деятельность России», а также работает с украинской диаспорой над созданием «сети экспертов», которые находили бы материалы, которые Вашингтон считает российской дезинформацией. Об этом заявила в среду исполняющая обязанности заместителя помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кэтрин Инсли на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

«Чтобы противостоять российской кампании по дезинформации, мы тренируем журналистов в регионе [Европа] выявлять и расследовать вредоносную деятельность России, будь то коррупция, связи с лицами, находящимися под санкциями, или же попытки оказания ненадлежащего влияния», — заявила она.

«Мы также работаем с украинской диаспорой с тем, чтобы создать сеть экспертов для выявления российских сетей распространения дезинформации», — добавила Инсли.

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