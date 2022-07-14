Саудовская Аравия, Египет и Турция намерены вступить в БРИКС - СМИ
09:05 14.07.2022 Источник: Известия
По мнению экспертов, Саудовская Аравия, Египет и Турция — потенциально перспективные кандидатуры, однако процесс их присоединения будет небыстрым.
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