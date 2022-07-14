0
0
2
НОВОСТИ

Саудовская Аравия, Египет и Турция намерены вступить в БРИКС - СМИ

09:05 14.07.2022 Источник: Известия

Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС. Об этом «Известиям» заявила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд, отметив, что обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения, который пройдет в 2023 году. Как сообщил су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, РФ приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов.

По мнению экспертов, Саудовская Аравия, Египет и Турция — потенциально перспективные кандидатуры, однако процесс их присоединения будет небыстрым.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 14.07.2022
Северск находится под оперативным контролем союзных сил — Мининформации ДНР
0
47
21:45 13.07.2022
Госдеп США собирается тренировать журналистов в Европе для выявления "вредоносной деятельноси РФ"
0
565
21:25 13.07.2022
Генсек ООН сделал заявление по итогам переговоров по "зерновому транзиту"
0
648
21:20 13.07.2022
Договор по "зерновому коридора" планируется подписать на следующей неделе
0
560
20:48 13.07.2022
Андрей Воробьев: Подмосковным тренерам вручили сертификаты на покупку жилья по соципотеке
0
563
20:40 13.07.2022
ВОЗ зафиусировала тысячу случаев заражения гепатитом неизвестного происхождения
0
582
20:20 13.07.2022
США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты
0
609
20:00 13.07.2022
Украина решила разорвать дипотношения с Северной Кореей
0
608
18:40 13.07.2022
Билл Гейтс решил покинуть список самых богатых людей мира
0
660
18:30 13.07.2022
Суд арестовал Илью Яшина на два месяца
0
689

Возврат к списку