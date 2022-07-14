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Слова США об изъятии РФ украинских паспортов — дезинформация, указали в посольстве России

09:20 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все украинские граждане, получающие российское гражданство, делают это добровольно, заявления представителей Вашингтона о том, что РФ якобы отнимает украинские паспорта, представляют собой низкокачественную дезинформацию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду посольством РФ в США.

«Украинцы получают российское гражданство добровольно. Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов — низкокачественная западная дезинформация», — говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что «очередная попытка Вашингтона очернить ВС РФ, видимо, связана с недовольством успехами специальной военной операции». Очевидно и стремление поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима», — добавили в российском диппредставительстве.

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