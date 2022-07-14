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ЕК ухудшила свой экономический прогноз в отношении еврозоны - Bloomberg

09:32 14.07.2022 Источник: РБК

Еврокомиссия ухудшила свой экономический прогноз в отношении еврозоны на фоне проведения российской операции на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа. Согласно обновленным ожиданиям восстановление ВВП после пандемии коронавируса будет слабее, а инфляция вырастет больше, чем ожидалось ранее.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия ожидает, что ВВП еврозоны в 2022 году вырастет на 2,6% (в майском прогнозе планировался рост на 2,7%), в 2023-м — на 1,4% (в предыдущем прогнозе — на 2,3%).

Инфляция в этом году составит 7,6% (в предыдущем варианте прогноза ожидался рост до 6,1%), в 2023-м — 4% (по сравнению с 2,7%, ожидавшимися ранее). Bloomberg напоминает, что инфляция уже достигла рекордных значений. РБК

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