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Канцлер Австрии считает, что система предоставления убежища в ЕС потерпела крах

10:00 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер полагает, что действующая в ЕС система предоставления мигрантам убежища потерпела крах. Такое заявление он сделал после состоявшейся вечером в среду в Никосии своей встречи с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом.

«Кипр, как и Австрия, очень сильно пострадал от нелегальной миграции, поэтому мы должны держаться вместе. Мы должны видеть, что система Европейского союза по предоставлению убежища провалилась, и нам нужна новая, эффективная. Нам уже не следует говорить об этом, а следует этим заниматься», — сказал Нехаммер.

Коснувшись продовольственного кризиса, канцлер Австрии отметил, что Египет уже столкнулся с серьезной проблемой и нуждается в помощи. Нехаммер, прибывший в среду на Кипр из Израиля, также сообщил, что в четверг отправится в Ливан — страну, которая столкнулась с проблемой беженцев, нуждающихся в обеспечении продуктами питания.

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