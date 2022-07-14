В ЕК одной из причин проблем транзита в Калининградскую область назвали неясные формулировки
10:20 14.07.2022 Источник: Газета.Ru
Некоторые дипломаты Еврокомиссии назвали неясные формулировки одной из причин проблем транзита в Калининградскую область, пишет Financial Times.
По мнению евродипломатов, Еврокомиссия неясно сформулировала правила по регулированию санкций в отношении России, из-за чего возникли проблемы при транспортировке грузов в Калининградскую область.
По информации издания, некоторые чиновники ЕС раскритиковали масштабы литовских проверок в российских поездах, опасаясь, что это может привести к конфронтации с Москвой.
«Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила», — пишет газета. Газета.Ru
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