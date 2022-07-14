Половина Новой Каховки уничтожена из-за обстрелов со стороны ВСУ — власти

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последние обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили половину Новой Каховки. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«В Новой Каховке мирная жизнь была практически восстановлена, мы готовились к новому учебному году. Сейчас полгорода уничтожено именно из-за последних прилетов», — сказал Леонтьев.