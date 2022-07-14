Премьер-министр Эстонии Каллас объявила об отставке

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

«Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. Вместе с ней в отставку уходит все правительство», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Эстонии.