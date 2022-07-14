0
0
130
НОВОСТИ

Премьер-министр Эстонии Каллас объявила об отставке

11:00 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

«Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. Вместе с ней в отставку уходит все правительство», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Эстонии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 14.07.2022
Силы ЛНР сообщили о взятии в качестве трофея первой артиллерийской установки М777
0
84
09:00 14.07.2022
Северск находится под оперативным контролем союзных сил — Мининформации ДНР
0
110
21:25 13.07.2022
Генсек ООН сделал заявление по итогам переговоров по "зерновому транзиту"
0
283
20:20 13.07.2022
США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты
0
298
17:40 13.07.2022
В Великобритании из-за аномальной жары загорелся военный полигон
0
331
14:32 13.07.2022
В ДНР принимают меры для того, чтобы противник не успевал поставлять боеприпасы — Пушилин
0
379
14:00 13.07.2022
ВС России ликвидировали диверсионную группу ВСУ, переброшенную под Харьков
0
369
13:20 13.07.2022
ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили свыше 350 военных ВСУ в Николаеве — МО РФ
0
302
11:20 13.07.2022
Союзные силы продвигаются в направлении Северска и Соледара — Пушилин
0
337
09:32 13.07.2022
Ударно-разведывательный беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем
0
330

Возврат к списку