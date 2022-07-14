Путин поручил привести в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог — Кремль

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить до 15 июля 2022 года пятилетний план дорожного строительства на 2023–2027 годы. План предусматривает приведение до конца 2027 года в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог, входящих в состав опорной сети, сообщается в четверг на сайте Кремля.

«Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 2 июня 2022 года совещания по вопросам дорожного строительства», — говорится в сообщении.