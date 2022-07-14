В Минобрнауки РФ поддержали введение курса по изучению гибридных войн в вузах

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инициатива по введению в учебный план вузов курса по изучению гибридных войн актуальна, это обусловлено обстановкой в мире, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

«В связи с международной ситуацией в Минобрнауки считают актуальной инициативу о введении в учебный план курса по изучению гибридных войн. Краткий ориентационный интенсивный курс „Гибридная война“ действительно прошел апробацию в Российском государственном социальном университете (РГСУ)», — сказали в пресс-службе.

Как заявил и. о. ректора РГСУ Андрей Хазин, чьи слова привели в пресс-службе, Россия «далеко не в первый раз в своей истории сталкивается с противодействием своему развитию, усилению, движению вперед».

«Нам нужно вновь научиться, без внутреннего противостояния и поиска ведьм, быть едиными в отстаивании вековых национальных интересов. Мы должны сохранить нашу нацию, объединяющую нас культуру в самом широком смысле слова и политическое пространство, где люди живут в этой культуре, — наше государство! Для этого мы и создаем наш Центр противодействия различным, в первую очередь гибридным, угрозам в сфере науки и образования», — сказал Хазин.