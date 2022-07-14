Школьники из Херсонской области впервые получили аттестаты российского образца
11:32 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выпускники херсонской школы № 48 в четверг первыми в Херсонской области получили аттестаты об общем образовании российского образца, передает корр. ТАСС с торжественной церемонии.
Российские аттестаты вручал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Кроме того, за достигнутые в учении успехи особо отличившимся вручены золотые медали. В ближайшее время вчерашние школьники отправятся в международный детский центр «Артек» в Крыму.
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