Школьники из Херсонской области впервые получили аттестаты российского образца

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпускники херсонской школы № 48 в четверг первыми в Херсонской области получили аттестаты об общем образовании российского образца, передает корр. ТАСС с торжественной церемонии.

Российские аттестаты вручал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Кроме того, за достигнутые в учении успехи особо отличившимся вручены золотые медали. В ближайшее время вчерашние школьники отправятся в международный детский центр «Артек» в Крыму.