В России впервые с 4 июня выявили более 4 тыс. заболевших ковидом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 238 против 3 929 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Впервые с 4 июня в стране выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 476 477 случаев заражения.

Число летальных исходов возросло за сутки на 43 против 42 днем ранее, до 381 754. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 3 090 против 3 363 днем ранее, до 17 900 518.