Британская полиция начала расследование после признаний олимпийского чемпиона — СМИ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Лондона начала расследование после интервью Би-би-си четырехкратного олимпийского чемпиона в беге на средние и длинные дистанции Мохамеда Фара, в котором тот рассказал, что в детстве был ввезен в Великобританию по поддельным документам и позже много лет бесплатно работал за еду на сомалийскую семью. Об этом в четверг сообщила газета «Ивнинг стандард».

«Сотрудники полиции начали расследование и в настоящее время оценивают имеющуюся информацию», — цитирует газета заявление полиции.

В интервью Фара рассказал, что из Сомали в детском возрасте его вывезла в Великобританию незнакомая женщина по поддельным документам. После этого в течение нескольких лет он бесплатно работал в ее доме, выполняя только за еду различные хозяйственные работы.

Как указала Би-би-си, тот факт, что Фара въехал в Великобританию и получил гражданство по поддельным документам, может быть основанием для лишения британского паспорта. Однако, по словам юриста Алана Бриддока, МВД королевства едва ли примет такое решение, поскольку будущий атлет был жертвой торговли людьми.

В 2016 г. Фара стал первым британским легкоатлетом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на Олимпийских играх. Он также является шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы в беге на 5 км и 10 км. За заслуги перед спортом он был награжден орденом Британской империи и посвящен в рыцари.