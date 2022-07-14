В Москве выявили 987 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 987 против 972 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 785 308 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 10 против 8 днем ранее, до 44 297. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 594, до 2 591 906.