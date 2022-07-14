0
0
123
НОВОСТИ

В Москве выявили 987 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 987 против 972 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 785 308 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 10 против 8 днем ранее, до 44 297. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 594, до 2 591 906.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 14.07.2022
Украинские войска за утро шесть раз обстреляли Донецк, выпустив более 50 снарядов
0
48
13:20 14.07.2022
Отключение ЕС от российского газа приведет ЕС к рецессии — еврокомиссар
0
81
13:10 14.07.2022
Андрей Воробьев: Еще 9 детей из ДНР будут жить в подмосковной приемной семье
0
92
13:05 14.07.2022
РФ реализует цели спецоперации вопреки усилиям Запада укрепить боеспособность Киева — МИД
0
102
13:00 14.07.2022
Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования
0
107
12:32 14.07.2022
Цена нефти Brent опустилась ниже $98 за баррель
0
151
12:05 14.07.2022
Британская полиция начала расследование после признаний олимпийского чемпиона — СМИ
0
214
12:00 14.07.2022
В России впервые с 4 июня выявили более 4 тыс. заболевших ковидом за сутки
0
185
11:32 14.07.2022
Школьники из Херсонской области впервые получили аттестаты российского образца
0
194
11:20 14.07.2022
В Минобрнауки РФ поддержали введение курса по изучению гибридных войн в вузах
0
221

Возврат к списку