Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования
13:00 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда России), а также пакет сопутствующих инициатив, в том числе поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ. Соответствующие документы опубликованы в четверг на портале официальной информации.
Фонд создается для «осуществления государством пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, социального обеспечения, предоставления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан», говорится в законе.
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