Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда России), а также пакет сопутствующих инициатив, в том числе поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ. Соответствующие документы опубликованы в четверг на портале официальной информации.

Фонд создается для «осуществления государством пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, социального обеспечения, предоставления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан», говорится в законе.