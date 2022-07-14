РФ реализует цели спецоперации вопреки усилиям Запада укрепить боеспособность Киева — МИД

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжит спецоперацию на Украине и выполнит все поставленные руководством страны цели и задачи, несмотря на усилия Запада укрепить боеспособность Киева. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как бы ни старались Соединенные Штаты Америки и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией специальная военная операция будет продолжена и все поставленные руководством страны цели и задачи будут выполнены», — указала дипломат.