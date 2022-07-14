РФ реализует цели спецоперации вопреки усилиям Запада укрепить боеспособность Киева — МИД
13:05 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия продолжит спецоперацию на Украине и выполнит все поставленные руководством страны цели и задачи, несмотря на усилия Запада укрепить боеспособность Киева. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Как бы ни старались Соединенные Штаты Америки и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией специальная военная операция будет продолжена и все поставленные руководством страны цели и задачи будут выполнены», — указала дипломат.
НОВОСТИ
- 13:32 14.07.2022
- Украинские войска за утро шесть раз обстреляли Донецк, выпустив более 50 снарядов
- 13:20 14.07.2022
- Отключение ЕС от российского газа приведет ЕС к рецессии — еврокомиссар
- 13:10 14.07.2022
- Андрей Воробьев: Еще 9 детей из ДНР будут жить в подмосковной приемной семье
- 13:00 14.07.2022
- Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования
- 12:32 14.07.2022
- Цена нефти Brent опустилась ниже $98 за баррель
- 12:20 14.07.2022
- В Москве выявили 987 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 14.07.2022
- Британская полиция начала расследование после признаний олимпийского чемпиона — СМИ
- 12:00 14.07.2022
- В России впервые с 4 июня выявили более 4 тыс. заболевших ковидом за сутки
- 11:32 14.07.2022
- Школьники из Херсонской области впервые получили аттестаты российского образца
- 11:20 14.07.2022
- В Минобрнауки РФ поддержали введение курса по изучению гибридных войн в вузах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать