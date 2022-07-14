Отключение ЕС от российского газа приведет ЕС к рецессии — еврокомиссар

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отключение ЕС от российского газа нельзя исключить, это станет опасным сценарием, приведет к рецессии в Евросоюзе. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя в четверг в Брюсселе летний экономический прогноз Еврокомиссии.

«Серьезный сценарий прерывания поставок российского газа уже нельзя исключить. Это приведет к рецессии в Евросоюзе, замедлению всей экономической активности», — сказал он.