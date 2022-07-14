Украинские войска за утро шесть раз обстреляли Донецк, выпустив более 50 снарядов

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины утром в четверг выпустили по Донецку свыше 50 артиллерийских снарядов, под обстрелы также попали Горловка, Ясиноватая и ряд других населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации представительства, с 07:00 утра до полудня Донецк шесть раз обстреляли из крупнокалиберной артиллерии. Больше всего пострадал Петровский район города, по которому с украинской стороны выпустили 45 снарядов. Кроме того, под огнем оказались Куйбышевский и Ленинский районы столицы. Всего за утро по городу выпущено 53 снаряда.

Зафиксированы три артиллерийских удара по Горловке, дважды обстреляны Пантелеймоновка и Александровка. По трем населенным пунктам в общей сложно выпущено 57 снарядов, в том числе из артиллерии натовского калибра 155 мм. По Ясиноватой выпущено пять 122-миллиметровых снарядов.

Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщал о ранении двух жителей города в результате обстрелов со стороны украинских войск.