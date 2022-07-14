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НОВОСТИ

Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов

14:00 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, обобщает действующие нормы законодательства РФ об иноагентах, вводит ряд новых положений и вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Так, закон определяет, что иностранным агентом считается лицо, которое получило поддержку или находится под иностранным влиянием в иных формах и осуществляет политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы.

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