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ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц М777 в Харьковской области — МО РФ

14:32 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили взвод американских гаубиц М-777 в Харьковской области. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области», — сказал он.

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