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Глава МИД Британии пообещала в случае избрания премьером противостоять России

15:00 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять России и помогать Украине победить. Об этом она заявила, официально запуская в четверг в Лондоне свою избирательную кампанию.

«Я продолжу вести вперед свободный мир, противостоя [президенту России Владимиру] Путину и гарантируя, что Украина победит», — сказала Трасс. Она сообщила, что, работая в правительстве она постоянно «принимала сложные решения», приведя в качестве примера «самые суровые санкции» в отношении России.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, она еще раз упомянула в качестве одной из своих главных заслуг на нынешнем посту противостояние России, в том числе введение санкций, поставку вооружений на Украину. «Я хочу, чтобы к концу десятилетия расходы [Великобритании] на оборону достигли 3%», — заявила кандидат в премьеры. «Свободный мир не тратил достаточно на оборону», — сказала Трасс, по мнению которой из-за этого стали возможны события на Украине. «Если Россия не понесет поражения на Украине, мы можем увидеть, что в Европе произойдет еще нечто худшее», — считает она.

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