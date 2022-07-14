Медведев написал о проамериканских советах олигарха, ставшего после тюрьмы оппозиционером

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о проамериканских советах одного из нефтяных олигархов 20-летней давности, который затем стал заключенным и оппозиционером.

«Вспоминаю свой разговор с российским нефтяным олигархом, который после отсидки переквалифицировался в главного оппозиционера. Году в 2002-м (Медведев тогда работал в руководстве администрации президента — прим. ТАСС) он сказал мне, что у нас все не так устроено. Я спросил его: „А как надо-то?“ И получил восхитительный ответ: „Да просто как в Америке. Прямо надо сделать слепок с них и ничего не менять. Лучше не придумаешь“. Дословно», — написал Медведев в четверг в своем телеграм-канале.

Замглавы Совбеза подчеркнул, что американцы считают себя «светочем демократии», самыми лучшими и исключительными, «и об этом почти с нацистским восторгом говорит большая часть американской элиты и их британские прихвостни». «И не только они. Клевретов у них хватает. Даже у нас», — подчеркнул Медведев.