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НОВОСТИ

Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене

15:32 14.07.2022

Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Статья 275 Уголовного кодекса России дополняется ответственностью за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.

«Под переходом на сторону противника понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники», — говорится в законе.

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