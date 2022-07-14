Британия может улучшить отношения с РФ, если пересмотрит курс на доминирование — Захарова
16:00 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принятая Великобританией на вооружение идеологема англосаксонского мира на собственное доминирование и навязывание своих ценностей является основной причиной глубокого кризиса в отношениях между Москвой и Лондоном. Об этом заявила в четверг директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
«Не могу назвать какую-то историческую эпоху, когда отношения между Великобританией и Россией были бы простыми, — отметила она. — Сейчас они переживают глубокий кризис по понятной причине: идеологема англосаксонского мира на собственное доминирование, навязывание своего видения мира, своих ценностей в совокупности с неоколониальным подходом и проявлениями гегемонизма и империализма — все это делает просто невозможным нормальный диалог. Подход с точки зрения одного центра силы диалога не предполагает, тогда как современный мир построен именно на принципах диалога, равноправия, взаимного уважения и учета интересов».
Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что в связи с избранием нового премьер-министра Великобритании этой стране предстоит перезагрузка политической системы. При этом, по словам Захаровой, реальностью является «полураспад» государства, «учитывая заявления дезинтеграционного характера, которые звучат и много лет уже являются повесткой для британских регионов». «Поэтому британцы должны сейчас как-то сами определиться со своим курсом, со своими политиками, посмотреть, на что они будут делать ставку дальше: на агрессивную логику неоколониальной экспансии и псевдодоминирования, то есть на полный отрыв от реальности, или на реалистичный, прагматический подход», — резюмировала дипломат.
«Мы всегда говорили о том, что хотим и готовы развивать нормальные отношения со всеми странами в интересах народов, а вот когда осознают всю прелесть и всю прагматику подобного подхода в Лондоне — это уже вопрос не к нам», — подчеркнула Захарова.
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