Байден призвал добиваться, чтобы спецоперация РФ стала ее «стратегическим провалом»

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в четверг призвал добиваться, чтобы российская специальная военная операция на Украине стала «стратегическим провалом» Москвы.

«США продолжат поддерживать Украину и украинцев, которые пострадали из-за насилия со стороны РФ», — заявил он в Иерусалиме на совместной пресс-конференции израильским премьером Яиром Лапидом. Американский лидер считает, что действия РФ на Украине «представляют собой вызов миру и стабильности». Как утверждал Байден, российская спецоперация «должна быть стратегическим провалом, и свободный мир должен поддержать решимость» США помочь Украине «защитить свою демократию».