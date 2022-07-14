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Байден призвал добиваться, чтобы спецоперация РФ стала ее «стратегическим провалом»

16:12 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в четверг призвал добиваться, чтобы российская специальная военная операция на Украине стала «стратегическим провалом» Москвы.

«США продолжат поддерживать Украину и украинцев, которые пострадали из-за насилия со стороны РФ», — заявил он в Иерусалиме на совместной пресс-конференции израильским премьером Яиром Лапидом. Американский лидер считает, что действия РФ на Украине «представляют собой вызов миру и стабильности». Как утверждал Байден, российская спецоперация «должна быть стратегическим провалом, и свободный мир должен поддержать решимость» США помочь Украине «защитить свою демократию».

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