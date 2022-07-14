Ахметов после отказа от медиабизнеса перестанет считаться олигархом — Минюст Украины
16:32 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Богатейший предприниматель Украины Ринат Ахметов после передачи принадлежащих ему медиаактивов в пользу государства, а также отказа его делового партнера Вадима Новинского от депутатского мандата перестанет соответствовать официально установленным в стране критериям олигарха. Об этом в четверг заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
«Происходит выход [Рината Ахметова] из-под критерия участия в политической жизни из-за потери [депутатского] мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским, а также выход из медийного бизнеса как критерия влияния на медиасферу. Эти два критерия как раз устраняют самые большие раздражители, наибольшее влияние отдельной личности на политическую жизнь страны», — цитирует его украинское издание «Вести».
По мнению министра, отказ Новинского от мандата в Верховной раде убрал прямую связь Ахметова с парламентом и «убрал самый очевидный признак участия в политической жизни». Одновременно Малюська предположил, что Ахметов, возможно, отказался от медиабизнеса не окончательно. Последнее заявление группы СКМ Ахметова, в котором указано, что не удалось продать медиаактивы в короткий срок, оставляет лазейку, чтобы «не закрыть полностью юридические механизмы возвращения бизнеса», подчеркнул Малюська.
Так называемый закон об олигархах принят на Украине в сентябре 2021 года. В эту категорию попали граждане, обладающие значительным влиянием на хозяйственную и политическую жизнь, контролирующие значительные сегменты медиапространства. Таким бизнесменам запретили участвовать в «большой приватизации» на Украине и финансировать политические партии.
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