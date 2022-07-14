Американские деятели принимают «Скотный двор» Оруэлла буквально, как инструкцию — Медведев
17:00 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многие американские деятели воспринимают книгу Джорджа Оруэлла «Скотный двор» буквально, как инструкцию по эксплуатации себе подобных. Об этом в четверг заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Книга Джорджа Оруэлла „Скотный двор“ — произведение на все времена. Вот и сейчас многие американские деятели принимают его буквально, как руководство к действию или инструкцию по эксплуатации себе подобных», — написал он в своем телеграм-канале.
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