17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие американские деятели воспринимают книгу Джорджа Оруэлла «Скотный двор» буквально, как инструкцию по эксплуатации себе подобных. Об этом в четверг заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Книга Джорджа Оруэлла „Скотный двор“ — произведение на все времена. Вот и сейчас многие американские деятели принимают его буквально, как руководство к действию или инструкцию по эксплуатации себе подобных», — написал он в своем телеграм-канале.