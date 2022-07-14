США покажут, что не станут уступать роль лидера на Ближнем Востоке РФ и Китаю — Байден

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю. Об этом заявил в четверг американский лидер Джо Байден в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с израильским премьером Яиром Лапидом.

Президент США заверил, что «никогда не молчал» в вопросах, касающихся прав человека, и готов затронуть эту тему на предстоящей встрече с руководством Саудовской Аравии. «Однако цель, с которой я отправляюсь в Саудовскую Аравию, гораздо шире. Она состоит в том, чтобы продвигать интересы США. Продвигать интересы США таким образом, что у нас, думаю, есть возможность восстановить то, от чего мы по ошибке ушли, — наше влияние на Ближнем Востоке», — пояснил Байден.

Президент США отметил, что в Саудовской Аравии он намерен провести встречи с руководителями девяти стран. «Я хочу дать ясно понять, что мы можем продолжить играть роль лидера в регионе и не создавать вакуум, который заполнят Китай или Россия вопреки интересам США, Израиля и многих других стран», — добавил он.