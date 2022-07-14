0
0
0
НОВОСТИ

Президент Шри-Ланки Раджапакса подал в отставку после приземления в Сингапуре — ТВ

17:40 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку после приземления в Сингапуре, куда он прибыл с Мальдивских островов. Как сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви, Раджапакса отправил письмо об отставке спикеру парламента по электронной почте.

Самолет с президентом Шри-Ланки и его женой на борту приземлился в 19:17 по местному времени (14:17 мск) в аэропорту Сингапура. Раджапакса покинул свою страну и укрылся на Мальдивах в ночь на среду после массовых протестов с требованием о его отставке, которые вспыхнули с новой силой на острове в минувшую субботу. В четверг Раджапакса вылетел в Сингапур.

В Коломбо 9 июля протестующие захватили резиденции главы государства и премьера Ранила Викрамасингхе. В ходе беспорядков пострадали 103 человека.

Недовольство людей вызвано резким ухудшением жизни в Шри-Ланке из-за экономического кризиса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 14.07.2022
США покажут, что не станут уступать роль лидера на Ближнем Востоке РФ и Китаю — Байден
0
156
17:08 14.07.2022
Портфель структурных депозитов «Валютный коридор» Сбера превысил 25 миллиардов рублей
0
146
17:00 14.07.2022
Американские деятели принимают «Скотный двор» Оруэлла буквально, как инструкцию — Медведев
0
156
16:47 14.07.2022
Сергей Собянин наградил сотрудников "ТВ Центра" в честь 25-летия канала
0
159
16:32 14.07.2022
Ахметов после отказа от медиабизнеса перестанет считаться олигархом — Минюст Украины
0
177
16:12 14.07.2022
Байден призвал добиваться, чтобы спецоперация РФ стала ее «стратегическим провалом»
0
267
16:00 14.07.2022
Британия может улучшить отношения с РФ, если пересмотрит курс на доминирование — Захарова
0
261
15:32 14.07.2022
Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене
0
293
15:12 14.07.2022
Медведев написал о проамериканских советах олигарха, ставшего после тюрьмы оппозиционером
0
302
15:00 14.07.2022
Глава МИД Британии пообещала в случае избрания премьером противостоять России
0
254

Возврат к списку