Президент Шри-Ланки Раджапакса подал в отставку после приземления в Сингапуре — ТВ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку после приземления в Сингапуре, куда он прибыл с Мальдивских островов. Как сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви, Раджапакса отправил письмо об отставке спикеру парламента по электронной почте.

Самолет с президентом Шри-Ланки и его женой на борту приземлился в 19:17 по местному времени (14:17 мск) в аэропорту Сингапура. Раджапакса покинул свою страну и укрылся на Мальдивах в ночь на среду после массовых протестов с требованием о его отставке, которые вспыхнули с новой силой на острове в минувшую субботу. В четверг Раджапакса вылетел в Сингапур.

В Коломбо 9 июля протестующие захватили резиденции главы государства и премьера Ранила Викрамасингхе. В ходе беспорядков пострадали 103 человека.

Недовольство людей вызвано резким ухудшением жизни в Шри-Ланке из-за экономического кризиса.