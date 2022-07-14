Президент Шри-Ланки Раджапакса подал в отставку после приземления в Сингапуре — ТВ
17:40 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку после приземления в Сингапуре, куда он прибыл с Мальдивских островов. Как сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви, Раджапакса отправил письмо об отставке спикеру парламента по электронной почте.
Самолет с президентом Шри-Ланки и его женой на борту приземлился в 19:17 по местному времени (14:17 мск) в аэропорту Сингапура. Раджапакса покинул свою страну и укрылся на Мальдивах в ночь на среду после массовых протестов с требованием о его отставке, которые вспыхнули с новой силой на острове в минувшую субботу. В четверг Раджапакса вылетел в Сингапур.
В Коломбо 9 июля протестующие захватили резиденции главы государства и премьера Ранила Викрамасингхе. В ходе беспорядков пострадали 103 человека.
Недовольство людей вызвано резким ухудшением жизни в Шри-Ланке из-за экономического кризиса.
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