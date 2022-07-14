Володин: Отказ Киева от переговоров "влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой"
19:00 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Отказ киевского режима и их западных хозяев от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия нашей страны. Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой», — сказал Володин, выступая перед депутатами Народного собрания ЛНР.
«Фактически этими действиями киевский режим создает условия, чтобы Украины как государства в перспективе не стало», — добавил он.
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