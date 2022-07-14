Володин: Отказ Киева от переговоров "влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой"

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ Киева от переговоров с Россией о мире ухудшает перспективы сохранения украинской государственности. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин .

«Отказ киевского режима и их западных хозяев от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия нашей страны. Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой», — сказал Володин, выступая перед депутатами Народного собрания ЛНР.

«Фактически этими действиями киевский режим создает условия, чтобы Украины как государства в перспективе не стало», — добавил он.