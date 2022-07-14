Россия прекращает взаимодействие с Северным Советом Министров

20:00 Источник: Интерфакс

Россия в качестве ответной меры на недружественные действия североевропейских государств прекращает действие меморандумов об учреждении информационных бюро Северного совета министров в Санкт-Петербурге и Калининграде, сообщает сайт правительства РФ в четверг.

"Принято распоряжение правительства РФ о прекращении действия меморандумов между правительством РФ и Северным Советом Министров (ССМ), в состав которого входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, об учреждении информационных бюро ССМ в Санкт-Петербурге и Калининграде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение принято в качестве ответной меры на недружественные действия североевропейских государств в отношении РФ и введённые против России "незаконные санкционные ограничения".