0
0
133
НОВОСТИ

Россия прекращает взаимодействие с Северным Советом Министров

20:00 14.07.2022 Источник: Интерфакс

Россия в качестве ответной меры на недружественные действия североевропейских государств прекращает действие меморандумов об учреждении информационных бюро Северного совета министров в Санкт-Петербурге и Калининграде, сообщает сайт правительства РФ в четверг.

"Принято распоряжение правительства РФ о прекращении действия меморандумов между правительством РФ и Северным Советом Министров (ССМ), в состав которого входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, об учреждении информационных бюро ССМ в Санкт-Петербурге и Калининграде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение принято в качестве ответной меры на недружественные действия североевропейских государств в отношении РФ и введённые против России "незаконные санкционные ограничения".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:49 14.07.2022
Латвия приостанавливает соглашение с РФ об упрощенном приграничном сообщении
0
87
20:05 14.07.2022
Премьер-министр Италии подал в отставку
0
168
19:40 14.07.2022
Новый закон РФ ограничит распространения контрсанкционной информации в СМИ
0
191
19:21 14.07.2022
Андрей Воробьев: Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» стал точкой притяжения для любителей классической музыки
0
180
19:00 14.07.2022
Володин: Отказ Киева от переговоров "влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой"
0
231
17:40 14.07.2022
Президент Шри-Ланки Раджапакса подал в отставку после приземления в Сингапуре — ТВ
0
260
17:12 14.07.2022
США покажут, что не станут уступать роль лидера на Ближнем Востоке РФ и Китаю — Байден
0
364
17:08 14.07.2022
Портфель структурных депозитов «Валютный коридор» Сбера превысил 25 миллиардов рублей
0
320
17:00 14.07.2022
Американские деятели принимают «Скотный двор» Оруэлла буквально, как инструкцию — Медведев
0
328
16:47 14.07.2022
Сергей Собянин наградил сотрудников "ТВ Центра" в честь 25-летия канала
0
295

Возврат к списку