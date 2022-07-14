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НОВОСТИ

Премьер-министр Италии подал в отставку

20:05 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава правительства Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку со своего поста. Как сообщила в четверг его пресс-служба, Драги сообщил на заседании Совмина, что передаст соответствующее заявление главе государства — президенту Серджо Маттарелле.

«Я хочу объявить, что сегодня вечером я передам прошение об отставке президенту республики», — цитирует его заявление пресс-служба правительства.

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