Латвия приостанавливает соглашение с РФ об упрощенном приграничном сообщении
20:49 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечает портал, это связано с тем, что в ответ на начатую Москвой спецоперацию на Украине была приостановлена выдача виз, в том числе приграничных, российским гражданам во всех латвийских «дипломатических и консульских представительствах» за рубежом. А в связи с решением России закрыть латвийское консульство в Пскове «выдача приграничных разрешений стала невозможна, поскольку это было единственное дипломатическое и консульское представительство Латвии за границей, которое выдавало такие разрешения гражданам России».
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