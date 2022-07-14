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Латвия приостанавливает соглашение с РФ об упрощенном приграничном сообщении

20:49 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Латвийский кабинет министров принял решение с 1 августа приостановить действие соглашения между Латвией и Россией об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов. Об этом в четверг сообщил портал tvnet.lv.

Как отмечает портал, это связано с тем, что в ответ на начатую Москвой спецоперацию на Украине была приостановлена выдача виз, в том числе приграничных, российским гражданам во всех латвийских «дипломатических и консульских представительствах» за рубежом. А в связи с решением России закрыть латвийское консульство в Пскове «выдача приграничных разрешений стала невозможна, поскольку это было единственное дипломатическое и консульское представительство Латвии за границей, которое выдавало такие разрешения гражданам России».

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