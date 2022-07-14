Президент Италии не принял отставку премьер-министра страны
21:38 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня вечером в Квиринальском дворце председателя совета министров профессора Марио Драги, который подал прошение об отставке с поста главы правительства, которое он возглавлял. Президент не принял отставку и предложил [Драги] выступить в парламенте, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате Республики», — говорится в заявлении.
СМИ уже сообщают, что Драги выступит в парламенте 20 июля.
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