Президент Италии не принял отставку премьер-министра страны

21:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставки премьер-министра Марио Драги, которого просит выступить в парламенте. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы президента.

«Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня вечером в Квиринальском дворце председателя совета министров профессора Марио Драги, который подал прошение об отставке с поста главы правительства, которое он возглавлял. Президент не принял отставку и предложил [Драги] выступить в парламенте, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате Республики», — говорится в заявлении.

СМИ уже сообщают, что Драги выступит в парламенте 20 июля.