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Минфин США заявил, что санкции не направлены против сельского хозяйства РФ

22:16 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США утверждает, что введенные против России американские санкции не направлены против сельского хозяйства РФ. Об этом говорится в заявлении финансового ведомства, опубликованном в четверг.

В Минфине США отметили, что опубликованные материалы должны «далее разъяснить, что США не вводили санкции в отношении производства, <…> продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (включая удобрения), сельскохозяйственного оборудования или медикаментов, относящихся к Российской Федерации».

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