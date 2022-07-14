Минфин США заявил, что санкции не направлены против сельского хозяйства РФ

22:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США утверждает, что введенные против России американские санкции не направлены против сельского хозяйства РФ. Об этом говорится в заявлении финансового ведомства, опубликованном в четверг.

В Минфине США отметили, что опубликованные материалы должны «далее разъяснить, что США не вводили санкции в отношении производства, <…> продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (включая удобрения), сельскохозяйственного оборудования или медикаментов, относящихся к Российской Федерации».