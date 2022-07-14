Минфин США заявил, что санкции не направлены против сельского хозяйства РФ
22:16 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Минфине США отметили, что опубликованные материалы должны «далее разъяснить, что США не вводили санкции в отношении производства, <…> продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (включая удобрения), сельскохозяйственного оборудования или медикаментов, относящихся к Российской Федерации».
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