Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское посольство в Киеве призвало находящихся на Украине граждан США покинуть страну по соображениям безопасности.

"Посольство США призывает американских граждан не въезжать на Украину, а [уже] находящихся на Украине - немедленно покинуть ее, пользуясь доступными <…> вариантами с наземным транспортом, если это безопасно", - говорится в распространенном в четверг дипмиссией предупреждении.

Посольство США предостерегает соотечественников от присоединения к "крупным скоплениям людей" и участия в "организованных мероприятиях". В заголовке нынешнего уведомления говорится о "ракетной угрозе" на Украине.

Американские дипломаты советуют согражданам, находящимся на Украине, "немедленно искать укрытие" в случае громких взрывов или включения сирен воздушной тревоги, не приближаться "ни к каким обломкам" при ракетных обстрелах. Кроме того, посольство подчеркивает, что в случае перехвата ракет или беспилотных летательных аппаратов угрозу могут представлять "падающие обломки".

По оценке диппредставительства США, "ситуация в сфере безопасности на всей Украине крайне нестабильная, условия могут без предупреждения [то есть резко и внезапно] ухудшиться".