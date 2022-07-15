Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину
09:00 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американское посольство в Киеве призвало находящихся на Украине граждан США покинуть страну по соображениям безопасности.
"Посольство США призывает американских граждан не въезжать на Украину, а [уже] находящихся на Украине - немедленно покинуть ее, пользуясь доступными <…> вариантами с наземным транспортом, если это безопасно", - говорится в распространенном в четверг дипмиссией предупреждении.
Посольство США предостерегает соотечественников от присоединения к "крупным скоплениям людей" и участия в "организованных мероприятиях". В заголовке нынешнего уведомления говорится о "ракетной угрозе" на Украине.
Американские дипломаты советуют согражданам, находящимся на Украине, "немедленно искать укрытие" в случае громких взрывов или включения сирен воздушной тревоги, не приближаться "ни к каким обломкам" при ракетных обстрелах. Кроме того, посольство подчеркивает, что в случае перехвата ракет или беспилотных летательных аппаратов угрозу могут представлять "падающие обломки".
По оценке диппредставительства США, "ситуация в сфере безопасности на всей Украине крайне нестабильная, условия могут без предупреждения [то есть резко и внезапно] ухудшиться".
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