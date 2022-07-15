0
0
70
НОВОСТИ

Moody's заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам

09:05 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном на его сайте в четверг.

В среду истек льготный период, в течение которого Белоруссия должна была выплатить 22,9 млн долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Поскольку Минфин Белоруссии провел платеж в национальной валюте, держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты. «Погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт», — говорится в сообщении агентства.

В конце июня белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях на счет в Беларусбанке. Доступ к средствам обеспечен для определенного эмиссионной документацией платежного агента — Citibank N.A.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 15.07.2022
Шольца может ожидать отставка - Telegraph
0
30
09:20 15.07.2022
РФ готова значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений в мире — замглавы МИД
0
62
09:00 15.07.2022
Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину
0
131
22:16 14.07.2022
Минфин США заявил, что санкции не направлены против сельского хозяйства РФ
0
589
21:38 14.07.2022
Президент Италии не принял отставку премьер-министра страны
0
578
20:49 14.07.2022
Латвия приостанавливает соглашение с РФ об упрощенном приграничном сообщении
0
659
20:05 14.07.2022
Премьер-министр Италии подал в отставку
0
630
20:00 14.07.2022
Россия прекращает взаимодействие с Северным Советом Министров
0
704
19:40 14.07.2022
Новый закон РФ ограничит распространения контрсанкционной информации в СМИ
0
669
19:21 14.07.2022
Андрей Воробьев: Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» стал точкой притяжения для любителей классической музыки
0
644

Возврат к списку