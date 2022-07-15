Moody's заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам
09:05 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном на его сайте в четверг.
В среду истек льготный период, в течение которого Белоруссия должна была выплатить 22,9 млн долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Поскольку Минфин Белоруссии провел платеж в национальной валюте, держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты. «Погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт», — говорится в сообщении агентства.
В конце июня белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях на счет в Беларусбанке. Доступ к средствам обеспечен для определенного эмиссионной документацией платежного агента — Citibank N.A.
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