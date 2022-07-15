РФ готова значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений в мире — замглавы МИД
09:20 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия как ответственный поставщик способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений в мире. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, выступая на политическом форуме высокого уровня Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).
«По теме продовольственной безопасности отметим, что как ответственный поставщик продовольствия Россия способна значительно увеличить экспорт соответствующих товаров и удобрений, — сказал он. — При этом мы направляем поставки в африканские страны, в регион Ближнего Востока и содействуем решению проблем голода».
Россия взаимодействует с секретариатом ООН на этом направлении, отметил замглавы МИД.
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