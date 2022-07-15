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НОВОСТИ

Силы ДНР зачищают восточные районы Северска

10:00 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают сопротивление в Северске, силы Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут зачистку восточных районов города. Об этом сообщил в пятницу заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

«По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются», — написал он в своем телеграм-канале.

Безсонов отметил, что пока нельзя с уверенностью подтвердить выход основных подразделений ВСУ из города.

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