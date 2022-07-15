Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России Bellingcat и The Insider

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории Российской Федерации четырех иностранных неправительственных организаций, среди которых Bellingcat («Беллингкэт», признан иностранным агентом) и The Insider (признан иностранным агентом). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), „Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы“ (CEELI Institute) (Чехия)», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, пояснили в Генпрокуратуре.