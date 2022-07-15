0
0
126
НОВОСТИ

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России Bellingcat и The Insider

10:05 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории Российской Федерации четырех иностранных неправительственных организаций, среди которых Bellingcat («Беллингкэт», признан иностранным агентом) и The Insider (признан иностранным агентом). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), „Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы“ (CEELI Institute) (Чехия)», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, пояснили в Генпрокуратуре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 15.07.2022
Европа впервые за 6 лет обогнала Азию по уровню потребления американской нефти — Bloomberg
0
39
11:00 15.07.2022
Украина не имеет права осуждать решение КНДР о признании ДНР и ЛНР — МИД КНДР
0
53
10:32 15.07.2022
Президент Шри-Ланки Раджапакса ушел в отставку
0
104
10:20 15.07.2022
Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового и химического секторов РФ
0
128
10:07 15.07.2022
Сбер откроет в Дербенте крупнейший в России фонтан
0
142
10:00 15.07.2022
Силы ДНР зачищают восточные районы Северска
0
154
09:32 15.07.2022
Шольца может ожидать отставка - Telegraph
0
211
09:20 15.07.2022
РФ готова значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений в мире — замглавы МИД
0
207
09:05 15.07.2022
Moody's заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам
0
228
09:00 15.07.2022
Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину
0
268

Возврат к списку