Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового и химического секторов РФ
10:20 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Канады ввели очередные санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ. Соответствующий документ в четверг опубликован на сайте канадского МИД в разделе антироссийских санкций.
«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в документе. В нем уточняется, что в список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.
Эти санкции в минувшие выходные анонсировала глава канадского МИД Мелани Жоли.
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