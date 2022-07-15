0
0
114
НОВОСТИ

Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового и химического секторов РФ

10:20 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады ввели очередные санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ. Соответствующий документ в четверг опубликован на сайте канадского МИД в разделе антироссийских санкций.

«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в документе. В нем уточняется, что в список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.

Эти санкции в минувшие выходные анонсировала глава канадского МИД Мелани Жоли.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 15.07.2022
Европа впервые за 6 лет обогнала Азию по уровню потребления американской нефти — Bloomberg
0
39
11:00 15.07.2022
Украина не имеет права осуждать решение КНДР о признании ДНР и ЛНР — МИД КНДР
0
53
10:32 15.07.2022
Президент Шри-Ланки Раджапакса ушел в отставку
0
104
10:07 15.07.2022
Сбер откроет в Дербенте крупнейший в России фонтан
0
142
10:05 15.07.2022
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России Bellingcat и The Insider
0
136
10:00 15.07.2022
Силы ДНР зачищают восточные районы Северска
0
154
09:32 15.07.2022
Шольца может ожидать отставка - Telegraph
0
211
09:20 15.07.2022
РФ готова значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений в мире — замглавы МИД
0
207
09:05 15.07.2022
Moody's заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам
0
228
09:00 15.07.2022
Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину
0
268

Возврат к списку