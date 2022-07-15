Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового и химического секторов РФ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады ввели очередные санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ. Соответствующий документ в четверг опубликован на сайте канадского МИД в разделе антироссийских санкций.

«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в документе. В нем уточняется, что в список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.

Эти санкции в минувшие выходные анонсировала глава канадского МИД Мелани Жоли.