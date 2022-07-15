Президент Шри-Ланки Раджапакса ушел в отставку
10:32 15.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ушел в отставку, его официальное заявление об этом получено. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Коломбо спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена.
«Готабая Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля 2022 года», — сказал спикер, слова которого приводит ланкийский новостной портал «Ньюсферст». Абеивардена продемонстрировал заявление об уходе с поста главы государства, подписанное Раджапаксой. Оно было направлено ему в четверг вечером из Сингапура через посольство Шри-Ланки.
Абеивардена напомнил, что в соответствии со статьей 38 Конституции Шри-Ланки глава государства может уйти в отставку, подав спикеру парламента подписанное им заявление об отставке. «С этого момента мы перейдем к конституционному назначению нового президента», — подчеркнул он. До завершения этого процесса полномочия президента будет исполнять премьер-министр, как следует из положений основного закона государства, добавил спикер парламента. Он также сообщил, что в субботу парламент соберется на заседание для обсуждения политического урегулирования в стране.
Президент островного государства отправил письмо об отставке спикеру парламента по электронной почте в четверг после приземления в Сингапуре, куда он прибыл с Мальдив. Раджапакса покинул Шри-Ланку и укрылся на Мальдивах в ночь на среду после массовых протестов в Коломбо с требованием его отставки, которые вспыхнули с новой силой на острове 9 июля. В четверг он вылетел в Сингапур.
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