Президент Шри-Ланки Раджапакса ушел в отставку

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ушел в отставку, его официальное заявление об этом получено. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Коломбо спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена.

«Готабая Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля 2022 года», — сказал спикер, слова которого приводит ланкийский новостной портал «Ньюсферст». Абеивардена продемонстрировал заявление об уходе с поста главы государства, подписанное Раджапаксой. Оно было направлено ему в четверг вечером из Сингапура через посольство Шри-Ланки.

Абеивардена напомнил, что в соответствии со статьей 38 Конституции Шри-Ланки глава государства может уйти в отставку, подав спикеру парламента подписанное им заявление об отставке. «С этого момента мы перейдем к конституционному назначению нового президента», — подчеркнул он. До завершения этого процесса полномочия президента будет исполнять премьер-министр, как следует из положений основного закона государства, добавил спикер парламента. Он также сообщил, что в субботу парламент соберется на заседание для обсуждения политического урегулирования в стране.

Президент островного государства отправил письмо об отставке спикеру парламента по электронной почте в четверг после приземления в Сингапуре, куда он прибыл с Мальдив. Раджапакса покинул Шри-Ланку и укрылся на Мальдивах в ночь на среду после массовых протестов в Коломбо с требованием его отставки, которые вспыхнули с новой силой на острове 9 июля. В четверг он вылетел в Сингапур.