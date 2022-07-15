Украина не имеет права осуждать решение КНДР о признании ДНР и ЛНР — МИД КНДР

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел КНДР заявило, что у властей в Киеве нет права осуждать решение Пхеньяна о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), поскольку Украина ранее «поддерживала незаконные действия США». Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер.

«Украина не имеет права возражать или спорить с нашими легитимными действиями в рамках суверенитета после того, как украинские власти в прошлом поддерживали незаконную, несправедливую враждебную политику США [по отношению к Пхеньяну]. Мы продолжим укреплять и развивать дружественные отношения и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и выстраивают отношения с нами исходя из принципов равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимоуважения», — указали в министерстве. Как поясняет Рейтер, под «враждебной политикой» подразумевается в том числе поддержка санкций из-за ракетно-ядерной программы.

В среду министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своим коллегам из ДНР и ЛНР письмо о признании. В ответ Киев заявил о разрыве дипломатических отношений с Пхеньяном. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Киев будет реагировать на признание КНДР независимости ДНР и ЛНР «очень жестко на всех уровнях».