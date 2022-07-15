Европа впервые за 6 лет обогнала Азию по уровню потребления американской нефти — Bloomberg

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Европы впервые за шесть лет превзошли Азию по показателям потребления американской нефти. Об этом в пятницу сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные главного статистического ведомства США — Бюро переписи населения.

С января по май текущего года Европа получила около 213,1 млн баррелей нефти, тогда как Азия — 191,1 млн баррелей. В последний раз, по данным американских специалистов, объемы потребления этого энергоресурса в Азии отставали от Европы в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт нефти.

Агентство отмечает, что изменение ситуации с потреблением нефти возникло из-за конфликта на Украине. Поскольку США и их союзники ввели санкции в отношении импорта российской нефти, Европа стала активнее ввозить ее из Соединенных Штатов.

По словам аналитика по вопросам нефти компании Energy Aspects («Энерджи аспектс») Кристофера Хейнса, такая модель движения нефтяных потоков будет сохраняться и дальше. Однако, добавил он, хотя рост добычи нефти в США и происходит, этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности Азии и Европы сразу.